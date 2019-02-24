Базаревич: трудностей было много, но тем слаще итоговый результат

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал победу своих подопечных в матче квалификации Кубка мира — 2019 с командой Финляндии.



«Мы неудачно начали этот отборочный турнир, да и вообще можно сказать, что и во всех окнах удача не была на нашей стороне. Не повезло, что французы привезли на матч с нами «дрим-тим», что боснийцы вышли самым сильным составом, что у чехов приехали на игру с нами Ян Веселы и Томаш Саторански. Не всегда эта формула справедлива, я бы сказал. Здесь всё зависит от того, кто приезжает. Но мы справились. Трудностей вообще было много и с нашим составом, но тем слаще эта победа, итоговый результат.



Некоторые вещи, которые я чувствовал в игре с финнами, лучше не выносить на публику. Что касается атмосферы, то она была сумасшедшей, но и игра способствовала. Мой сын – пусть он и ещё не так много видел — сказал, что никогда такой поддержки не слышал», — приводит слова Базаревича «Р-Спорт».