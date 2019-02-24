Кириленко: в лучшем составе сборная может рассчитывать на медали Кубка мира

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подвёл итоги матча сборной России с Финляндией и выразил мнение, что в лучшем составе россияне могут рассчитывать на медали турнира.



«Хотелось бы, конечно, избегать таких нервных игр, но мы увидели характер. Два раза нас роняли, но мы продолжали играть и вырвали победу. В первой половине нас вернул в игру Дима Кулагин, во второй – Семён Антонов в одиночку вытащил нас и затащил в концовку, где уже своё слово сказал Андрей Воронцевич: два сумасшедших трёхочковых и нужные подборы.



Ещё отметил бы Женю Бабурина, он незаметный герой, отличный ролевой игрок, оказывавший сумасшедшее давление на первых номеров финнов – настоящий бультерьер в защите.



Понимаю возможный скепсис, но я уверен, что по потенциалу в своём лучшем составе мы можем рассчитывать на медали Кубка мира», — приводит слова Андрея Кириленко «Р-Спорт».