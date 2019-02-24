Игрок сборной Финляндии: у россиян очень талантливая команда

Форвард сборной Финляндии Шон Хафф прокомментировал поражение своей команды в матче со сборной России в квалификации Кубка мира 2019 года.



«Хочется поздравить сборную России с квалификацией на Кубок мира. У россиян очень талантливая команда. Мы знали, что игра будет тяжёлой. Я думаю, что мы приехали на игру с хорошим настроем и показали максимум возможного.



В концовке россиянам удалось показать несколько невероятных бросков. Очень сложно играть против команды, которая может найти решение даже когда вы оказываете на них серьёзное давление и ставите их в трудную ситуацию», — приводит слова Шона Хаффа официальный сайт Международной федерации баскетбола.

Напомним, что эта победа позволила сборной России обеспечить себе путёвку на Кубок мира, который пройдёт в Китае.



