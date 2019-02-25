«Торонто» прервал семиматчевую победную серию, уступив дома «Орландо»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и уступил со счётом 98:113 (15:25, 35:28, 21:27, 27:33). Таким образом, прервалась победная серия «Рэпторс», которая составляла семь матчей.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал защитник «Орландо» Терренс Росс, на счету которого 28 очков и 9 подборов. Дабл-даблом из 23 очков и 12 подборов отметился центровой Никола Вучевич. 16 очков набрал Джонатан Айзек.

Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал Кайл Лоури, в активе которого 19 очков, 10 передач 4 подбора, 4 перехвата и 5 потерь. Дабл-дабл также оформил Паскаль Сиакам (10 очков, 11 подборов).