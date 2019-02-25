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«Торонто» прервал семиматчевую победную серию, уступив дома «Орландо»

«Торонто» прервал семиматчевую победную серию, уступив дома «Орландо»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и уступил со счётом 98:113 (15:25, 35:28, 21:27, 27:33). Таким образом, прервалась победная серия «Рэпторс», которая составляла семь матчей.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал защитник «Орландо» Терренс Росс, на счету которого 28 очков и 9 подборов. Дабл-даблом из 23 очков и 12 подборов отметился центровой Никола Вучевич. 16 очков набрал Джонатан Айзек.

Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал Кайл Лоури, в активе которого 19 очков, 10 передач 4 подбора, 4 перехвата и 5 потерь. Дабл-дабл также оформил Паскаль Сиакам (10 очков, 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
98 : 113
(15:25, 35:28, 21:27, 27:33)
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Лоури - 19, Марк Газоль - 16, Ибака - 14, Грин - 10, Микс - 10, Сиакам - 10, Маккоу - 8, Лин - 6, Ануноби - 5, Пауэлл, Буше
Орландо Мэджик: Росс - 28, Вучевич - 23, Айзек - 16, Огастин - 12, Фурнье - 11, Гордон - 7, Грант - 7, Ивунду - 5, Берч - 4, Мартин, Джефферсон
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