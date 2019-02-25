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«Денвер» разгромил «Клипперс» и продлил победную серию до четырёх матчей

«Денвер» разгромил «Клипперс» и продлил победную серию до четырёх матчей
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и победил с разгромным счётом 123:96 (34:27, 30:29, 33:21, 26:19). Для «Наггетс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич, в активе которого 22 очка, 16 подборов и 3 перехвата. Дабл-даблом отметился форвард хозяев Пол Миллсэп (21 очко, 16 подборов). 16 очков набрал Джамал Маррей, 14 — у Гэри Харриса.

Самым результативным в составе «Лос-Анджелеса» стал защитник Лу Уильямс, набравший 24 очка. На счету Данило Галлинари 19 очков. Шай Жильжо-Александер не реализовал ни одного броска из 9.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2019, понедельник. 01:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
123 : 96
(34:27, 30:29, 33:21, 26:19)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 22, Миллсэп - 21, Маррей - 16, Харрис - 14, Моррис - 12, Томас - 10, Пламли - 9, Бисли - 8, Крэйг - 5, Бартон - 3, Вандербилт - 2, Эрнангомес - 1, Лайдон
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 24, Галлинари - 19, Грин - 13, Харрелл - 8, Шамет - 8, Зубац - 8, Мотли - 5, Темпл - 4, Уоллес - 2, Робинсон - 2, Беверли - 2, Жильжо-Александер - 1, Торнвелл
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