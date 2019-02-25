«Денвер» разгромил «Клипперс» и продлил победную серию до четырёх матчей

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и победил с разгромным счётом 123:96 (34:27, 30:29, 33:21, 26:19). Для «Наггетс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич, в активе которого 22 очка, 16 подборов и 3 перехвата. Дабл-даблом отметился форвард хозяев Пол Миллсэп (21 очко, 16 подборов). 16 очков набрал Джамал Маррей, 14 — у Гэри Харриса.

Самым результативным в составе «Лос-Анджелеса» стал защитник Лу Уильямс, набравший 24 очка. На счету Данило Галлинари 19 очков. Шай Жильжо-Александер не реализовал ни одного броска из 9.