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Шикарный пас за спину Воронцевича – в видеообзоре матча Россия – Финляндия

Шикарный пас за спину Воронцевича – в видеообзоре матча Россия – Финляндия
Баскетбол / Сборные

Сборная России дома встречалась со сборной Финляндии в матче шестого тура второго этапа квалификации Кубка мира–2019. В число лучших моментов игры вошли шикарная передача за спину не глядя мощного форварда сборной России Андрея Воронцевича и эффектный трёхочковый через руки соперника его партнёра по команде разыгрывающего Дмитрия Хвостова.

Матч завершился победой сборной России со счётом 91:76. Самым результативным игроком встречи с 22 очками стал атакующий защитник победителей Дмитрий Кулагин. В сборной Финляндии отличился разыгрывающий Джамар Уилсон, набравший 18 очков. В итоговой турнирной таблице в группе К россияне заняли 2-е место с соотношением побед и поражений 8-4 и вышли в финальную часть Кубка мира, а финны – 4-е (6-6).

Видео доступно для просмотра на официальном канале ФИБА на сервисе YouTube.

Мы возьмём всё. Россия едет на Кубок мира!
В решающем матче за выход на Кубок мира — 2019 россияне отыграли у финнов 18 очков.
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