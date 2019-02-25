Эрик Гордон: только «Хьюстон» сможет выиграть серию плей-офф у «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Эрик Гордон уверен, что его команде по силам остановить в плей-офф действующего чемпиона НБА «Голден Стэйт Уорриорз».



«В прошлом году мы знали, что нам будет сложно сражаться в плей-офф без травмированного Криса Пола, и у нас до сих пор остался неприятный осадок.



Я искренне верю, что мы являемся очень неудобным соперником для «Голден Стэйт». Думаю, только «Хьюстон» имеет шанс выиграть у «Уорриорз» серию плей-офф. В лиге достаточно хороших команд, но только мы способны бороться с «Голден Стэйт» на равных на протяжении нескольких матчей подряд», – приводит слова Гордона Yahoo Sports.



В финале Западной конференции прошлого сезона «Голден Стэйт» выиграл серию у «Хьюстона» со счётом 4-3. В нынешнем регулярном чемпионате «Рокетс» победили «Уорриорз» во всех трёх состоявшихся встречах.

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