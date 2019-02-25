Антонов: в перерыве мы решили, что главное – не сдаваться

Мощный форвард сборной России Семён Антонов рассказал, что помогло команде переломить ход матча шестого тура второго этапа квалификации Кубка мира–2019 со сборной Финляндии.



«В перерыве мы решили, что главное – не сдаваться, играть до конца, выложиться на все сто процентов. Поэтому, даже уступая «-13» в третьей четверти, команда не впала в панику, а продолжала искать свою игру в нападении. В итоге в заключительном отрезке мы наконец-то поймали кураж, забили несколько сумасшедших мячей. Всё это произошло при великолепной поддержке болельщиков. В «Молоте» была потрясающая атмосфера, хочется сказать нашим фанатам большое спасибо», – приводят слова Антонова «Известия».



Встреча завершилась домашней победой сборной России со счётом 91:76. Благодаря ей россияне обеспечили себе место в финальной части Кубка мира.

Мы возьмём всё. Россия едет на Кубок мира! В решающем матче за выход на Кубок мира — 2019 россияне отыграли у финнов 18 очков.