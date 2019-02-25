Никола Йокич: я могу стать Тимом Данканом для «Денвера»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич готов провести всю карьеру в одной команде.



«Я говорил о своём будущем с президентом «Денвера» Тимом Коннелли. Я способен стать Тимом Данканом для «Наггетс». Звучит забавно, но это вполне может оказаться реальностью», – приводит слова Йокича Denver Stiffs.



Тим Данкан провёл за «Сан-Антонио Спёрс» все 19 лет карьеры в НБА после того, как был выбран под первым номером на драфте 1997 года. Он завоевал с командой пять чемпионских титулов, дважды получал звание самого ценного игрока сезона и трижды – самого ценного игрока финальной серии плей-офф.



24-летний Йокич выступает за «Денвер» четвёртый год. В его активе пока только попадание в символическую первую сборную новичков в дебютном чемпионате и одно приглашение на Матч звёзд НБА в нынешнем сезоне.