Блатт поздравил сборную России с выходом на Кубок мира

Бывший тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт, ныне возглавляющий греческий «Олимпиакос», поздравил сборную России с выходом на Кубок мира-2019.



Вчера мужская сборная России по баскетболу впервые с 2010 года вышла в финальную часть Кубка мира. В заключительном матче отборочного этапа россияне обыграли команду Финляндии — 91:76.



«Я искренне хочу поздравить всю команду с этим достижением — выходом на Кубок мира. Браво, Россия», — сказал Блатт ТАСС.



Напомним, что Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда стала чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года. Блатт стал первым иностранцем, которому было присвоено звание заслуженного тренера России.



