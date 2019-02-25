Быков: последние 1,5 года у сборной было много проблем, но теперь они в прошлом

Ассистент главного тренера сборной России Сергей Быков после победного матча квалификации с командой Финляндии заявил, что национальная команда рассчитывает удачно выступить на Кубке мира 2019 года.

Вчера, 24 февраля, мужская сборная России по баскетболу впервые с 2010 года вышла в финальную часть Кубка мира. В заключительном матче отборочного этапа россияне обыграли финнов со счётом 91:76.

«Понятно, что все оценки делаются по итоговому результату. Мы его добились, достигли цели и теперь можем выдохнуть. Последние полтора года у нас было много проблем, но теперь они остались в прошлом. Мы рассчитываем хорошо выступить в Китае», — сказал Быков «Известиям».

Раннее с выходом на Кубок мира сборную России поздравил её бывший главный тренер Дэвид Блатт.

«Я искренне хочу поздравить всю команду с этим достижением — выходом на Кубок мира. Браво, Россия», — сказал Блатт.