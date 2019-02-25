Сборная России может провести сборы перед Кубком мира—2019 на Дальнем Востоке

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подчеркнул, что российская сборная может провести подготовку к Кубку мира—2019 на Дальнем Востоке.



«Кубок мира пройдёт в Китае, поэтому мы думаем о том, чтобы провести на Дальнем Востоке сборы или контрольные матчи. Чтобы команда акклиматизировалась, привыкла к региону. Плюс мы сможем продемонстрировать сборную в той части России, что важно», — приводит слова Андрея Кириленко ТАСС.



Напомним, что Кубок мира пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. Сборная России поедет на мировое первенство впервые с 2010 года. Это стало возможно благодаря победе российской команды над сборной Финляндии 24 февраля в заключительном матче квалификации турнира.