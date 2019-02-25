Защитник «Химок» Алексей Швед вернётся на паркет 28 февраля в матче регулярного чемпионата Евролиги против итальянскогно клуба «Олимпия Милан». Встреча пройдёт на «Арене Мытищи». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.



«Очень жду момента, когда снова выйду на паркет и буду помогать команде бороться за победы и за попадание в плей-офф. Быть так долго вне игры – нелегко для любого спортсмена. Поэтому я очень рад, что доктора дали добро на моё возвращение. Соскучился по болельщикам и по невероятной атмосфере на наших матчах. До встречи в четверг», — приводит слова Алексея Шведа официальный сайт подмосковной команды.



Напомним, что Алексей Швед пропустил два с половиной месяца из-за перелома пальца.