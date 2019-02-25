Саша Обрадович стал главным тренером «Монако»

Бывший главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович возглавил «Монако», сообщает Eurohoops. 50-летний сербский наставник сменит на этом посту Сашо Филиповски, который был уволен из-за отсутствия результатов у коллектива — команда не смогла пробиться в плей-офф Еврокубка.



Обрадович имеет опыт работы с нынешним генеральным менеджером «Монако». Ранее специалисты сотрудничали в БК «Донецк».



Напомним, что Саша Обрадович прекратил работу с «Локомотивом-Кубань» в ноябре 2018 года после ряда неудачных встреч. Команду из Краснодара он возглавлял с 2016 по 2018 год. За это время ему удалось однажды вывести «железнодорожников» в финал турнира Еврокубка. В 2018 году он получил индивидуальную награду — титул лучшего тренера Еврокубка. Также с «Локо» специалисту удалось завоевать Кубок России.