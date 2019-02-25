Астахов: Швед тренируется с командой и готовится к игре с «Миланом»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов подтвердил, что защитник команды Алексей Швед вернётся на паркет в матче с «Миланом».



«Алексей тренируется с командой и готовится к игре с «Миланом». Сколько он сыграет в первом матче после длительного перерыва? Этот вопрос надо переадресовать тренеру. Понятно, что Швед наш лидер, мы с нетерпением ждем его возвращения.



«Милан» — очень хорошо укомплектованная команда, на каждой позиции у Симоне Пьяниджани по два равноценных игрока. В турнирной таблице они идут выше нас, итальянский клуб — фаворит матча. Но, вспоминая встречу первого круга, когда мы проиграли на выезде всего одно очко, можно сказать, что эта команда нам по зубам. Дома мы хотим выиграть, сделаем всё для этого», — приводят слова Павла Астахова «Известия».