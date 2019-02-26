Агент: у Мозгова есть большое желание сыграть на чемпионате мира – 2019

Агент центрового клуба НБА «Орландо Мэджик» Тимофея Мозгова Станислав Рыжов рассказал, когда баскетболист сможет приступить к полноценным тренировкам.

«Изначально мы думали, что Тимофей вернётся в общую группу в середине марта, но, по ощущениям, процесс реабилитации немного затянется. Думаю, что он приступит к тренировкам с полным контактом в конце марта. Тимо говорит, что после операции чувствует себя гораздо лучше и уже стал делать те упражнения на колено, которые раньше вызывали сильную боль.

Мы надеемся, что он ещё успеет сыграть в этом сезоне, но вопрос, скорее, к тренерскому штабу «Орландо». Насколько он будет нужен команде, какие задачи будет решать «Мэджик» к моменту восстановления Тимо», — приводят слова агента «Известия».

Также, Рыжов рассказал о желании Мозгова принять участие в чемпионате мира – 2019.

«Тимофей смотрел матч с Финляндией и был очень рад победе сборной. Могу сказать, что у него есть большое желание сыграть на чемпионате мира – 2019. К августу он точно наберёт хорошую форму и сможет быть полезным национальной команде», — сказал Рыжов.

В нынешнем сезоне 32-летний Мозгов из-за травмы не провёл за «Орландо» ни одной игры.

