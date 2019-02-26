«Кливленд» дома уступил «Портленду», «Детройт» обыграл «Индиану»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» и уступил со счётом 110:123 (18:29, 30:42, 36:17, 26:35). Для «Трэйл Блэйзерс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал защитник гостей Си Джей Макколлум, который набрал 35 очков. В активе лидера «Портленда» Дэмьена Лилларда 21 очко, 8 передач, 4 подбора и 2 блокшота.

Самым результативным в составе «Кавальерс» стал Джеди Осман, на счету которого 27 очков. Дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов оформил Кевин Лав.

В параллельном матче «Детройт Пистонс» дома обыграл «Индиана Пэйсерс» — 113:109 (36:20, 19:31, 29:26, 29:32).