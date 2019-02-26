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«Кливленд» дома уступил «Портленду», «Детройт» обыграл «Индиану»

«Кливленд» дома уступил «Портленду», «Детройт» обыграл «Индиану»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» и уступил со счётом 110:123 (18:29, 30:42, 36:17, 26:35). Для «Трэйл Блэйзерс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал защитник гостей Си Джей Макколлум, который набрал 35 очков. В активе лидера «Портленда» Дэмьена Лилларда 21 очко, 8 передач, 4 подбора и 2 блокшота.

Самым результативным в составе «Кавальерс» стал Джеди Осман, на счету которого 27 очков. Дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов оформил Кевин Лав.

В параллельном матче «Детройт Пистонс» дома обыграл «Индиана Пэйсерс» — 113:109 (36:20, 19:31, 29:26, 29:32).

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2019, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
110 : 123
(18:29, 30:42, 36:17, 26:35)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Кливленд Кавальерс: Осман - 27, Кларксон - 19, Лав - 18, Секстон - 11, Нэнс - 10, Крисс - 6, Деллаведова - 5, Найт - 4, Жижич - 4, Стаускас - 3, Нваба - 3, Фрай
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 35, Лиллард - 21, Нуркич - 15, Карри - 15, Кантер - 9, Харклесс - 9, Амину - 7, Лейман - 7, Коллинс - 3, Худ - 2, Леонард, Лябисье, Саймонс
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2019, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
113 : 109
(36:20, 19:31, 29:26, 29:32)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Детройт Пистонс: Драммонд - 26, Гриффин - 20, Кеннард - 19, Джексон - 14, Эллингтон - 14, Галлоуэй - 13, Браун - 3, Мейкер - 2, Смит - 2, Томас, Робинсон, Пачулия, Лойер
Индиана Пэйсерс: Богданович - 25, Сабонис - 23, Коллисон - 21, Мэттьюз - 14, Янг - 10, Тёрнер - 7, Макдермотт - 5, Джозеф - 2, Лиф - 2, Холидей, Самнер, О'Куинн, Эванс
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