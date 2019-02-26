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«Бруклин» победил «Сан-Антонио», «Финикс» прервал серию поражений

«Бруклин» победил «Сан-Антонио», «Финикс» прервал серию поражений
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бруклин Нетс» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил со счётом 101:85 (28:20, 24:18, 29:21, 20:26). Для «Спёрс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Бруклина» Д'Анджело Расселл, в активе которого 23 очка, 8 передач и 7 подборов. В составе победителей по 15 очков набрали Карис ЛеВерт и Джо Харрис. Дабл-даблом отметился центровой «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж (26 очков, 10 подборов).

В параллельном матче «Майами Хит» дома уступил «Финикс Санз» — 121:124 (29:23, 34:29, 24:32, 34:40). Таким образом, «Санз» прервали серию поражений, которая составляла 17 матчей.

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2019, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
101 : 85
(28:20, 24:18, 29:21, 20:26)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бруклин Нетс: Расселл - 23, Харрис - 15, ЛеВерт - 15, Аллен - 9, Краббе - 8, Куруч - 7, Кэрролл - 7, Дэвис - 6, Грэм - 6, Напьер - 5, Дадли, Холлис-Джефферсон, Муса
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 26, Дерозан - 23, Гэй - 13, Уайт - 7, Форбс - 6, Миллз - 3, Белинелли - 3, Каннингем - 2, Дав. Бертанс - 2, Пондекстер, Мету, Пау Газоль, Пёлтль
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2019, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
121 : 124
(29:23, 34:29, 24:32, 34:40)
Финикс Санз
Финикс
Майами Хит: Уайтсайд - 29, Олиник - 28, Адебайо - 14, Уэйд - 13, Уэйтерс - 12, Горан Драгич - 10, Ричардсон - 7, Робинсон - 5, Андерсон - 3, Джонс, Терри, Макгрудер, Хаслем
Финикс Санз: Букер - 20, Джонсон - 18, Убре - 16, Кроуфорд - 16, Эйтон - 14, Дэниелс - 14, Джексон - 11, Холмс - 8, Бриджес - 7, Окобо, Мелтон, Спалдинг, Бендер
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