«Бруклин» победил «Сан-Антонио», «Финикс» прервал серию поражений

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бруклин Нетс» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил со счётом 101:85 (28:20, 24:18, 29:21, 20:26). Для «Спёрс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Бруклина» Д'Анджело Расселл, в активе которого 23 очка, 8 передач и 7 подборов. В составе победителей по 15 очков набрали Карис ЛеВерт и Джо Харрис. Дабл-даблом отметился центровой «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж (26 очков, 10 подборов).

В параллельном матче «Майами Хит» дома уступил «Финикс Санз» — 121:124 (29:23, 34:29, 24:32, 34:40). Таким образом, «Санз» прервали серию поражений, которая составляла 17 матчей.