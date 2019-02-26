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«Милуоки» обыграл «Чикаго» и продлил победную серию до пяти матчей

«Милуоки» обыграл «Чикаго» и продлил победную серию до пяти матчей
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Чикаго Буллз» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и уступил со счётом 106:117 (38:25, 16:38, 26:27, 26:27). Для «Бакс» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

По 22 очка в составе победителей набрали Малколм Брогдон и Крис Миддлтон. 13 очков и 5 блокшотов в активе центрового Брука Лопеса. Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо участие в матче не принимал.

Дабл-даблом в составе «Чикаго» отметился Лаури Маркканен (26 очков, 12 подборов). 26 очков набрал центровой Робин Лопес. Близок к трипл-даблу был Зак Лавин (11 очков, 9 передач, 8 подборов).

В параллельном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» дома уступил «Филадельфии Сиксерс» — 110:111 (24:31, 28:34, 31:28, 27:18).

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2019, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
106 : 117
(38:25, 16:38, 26:27, 26:27)
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз: Маркканен - 26, Лопес - 26, Луваву-Кабарро - 12, Селден - 12, Лавин - 11, Блэкени - 8, Арчидиаконоу - 7, Харрисон - 2, Фелисио - 2, Хатчинсон, Картер
Милуоки Бакс: Брогдон - 22, Миддлтон - 22, Лопес - 13, Миротич - 13, Коннотон - 10, Ильясова - 10, Бледсо - 8, Уилсон - 7, Канаан - 6, Снелл - 4, Вуд - 2, Дюваль, Колсон
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2019, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
110 : 111
(24:31, 28:34, 31:28, 27:18)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
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