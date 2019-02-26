«Милуоки» обыграл «Чикаго» и продлил победную серию до пяти матчей

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Чикаго Буллз» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и уступил со счётом 106:117 (38:25, 16:38, 26:27, 26:27). Для «Бакс» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

По 22 очка в составе победителей набрали Малколм Брогдон и Крис Миддлтон. 13 очков и 5 блокшотов в активе центрового Брука Лопеса. Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо участие в матче не принимал.

Дабл-даблом в составе «Чикаго» отметился Лаури Маркканен (26 очков, 12 подборов). 26 очков набрал центровой Робин Лопес. Близок к трипл-даблу был Зак Лавин (11 очков, 9 передач, 8 подборов).

В параллельном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» дома уступил «Филадельфии Сиксерс» — 110:111 (24:31, 28:34, 31:28, 27:18).