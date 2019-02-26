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«Хьюстон», «Мемфис» и «Миннесота» добились домашних побед

«Хьюстон», «Мемфис» и «Миннесота» добились домашних побед
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Атланту Хоукс» и победил со счётом 119:111 (39:28, 21:32, 35:25, 24:26). Для «Кливленда» это поражение стало третьим подряд на старте сезона.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, набравший 36 очков. В активе лидера «Рокетс» Джеймса Хардена 28 очков и 6 потерь.

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» — 110:105 (34:31, 27:25, 26:25, 23:24).

Ещё в одной встрече «Миннесота Тимбервулвз» на родном паркете одолел «Сакраменто Кингз» со счётом 112:105 (19:30, 44:23, 30:27, 19:25).

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2019, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
119 : 111
(39:28, 21:32, 35:25, 24:26)
Атланта Хоукс
Атланта
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2019, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
110 : 105
(34:31, 27:25, 26:25, 23:24)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2019, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
112 : 105
(19:30, 44:23, 30:27, 19:25)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
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