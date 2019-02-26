Данк Дюранта и трёхочковые Карри — в обзоре матча «Шарлотт» — «Голден Стэйт»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Шарлотт Хорнетс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил со счётом 110:121 (30:34, 30:34, 28:30, 22:23). Для «Хорнетс» это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Дабл-даблами в составе победителей отметились: Демаркус Казинс (24 очка, 11 подборов) и Дрэймонд Грин (14 очков, 10 передач). 26 очков набрал Клэй Томпсон, 20 — у Кевина Дюранта. В активе Стивена Карри 16 очков, 6 передач, 5 подборов и 4 перехвата.

В составе «Хорнетс» самым результативным стал центровой Коди Зеллер, который набрал 28 очков. На счету разыгрывающего гостей Кембы Уокера 23 очка и 5 потерь.

Видеообзор также доступен на «Чемпионате».