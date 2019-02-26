Джеймс вышел на 10-е место по передачам в истории НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» (105:110) отдал 11 результативных передач.
Общее количество передач Джеймса за карьеру достигло 8535. 34-летний форвард вышел на чистое 10-е место в истории НБА по этому показателю.
Лидеры по результативным передачам в истории НБА
1. Джон Стоктон — 15 806
2. Джейсон Кидд — 12 091
3. Стив Нэш — 10 335
4. Марк Джексон — 10 334
5. Мэджик Джонсон — 10 141
6. Оскар Робертсон — 9887
7. Айзея Томас (1961) — 9061
8. Крис Пол — 9014
9. Гэри Пэйтон — 8966.
10. Леброн Джеймс — 8535.
«Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Калифорнийский клуб одержал 29 побед и потерпел 31 поражение.
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