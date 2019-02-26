Джеймс вышел на 10-е место по передачам в истории НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» (105:110) отдал 11 результативных передач.

Общее количество передач Джеймса за карьеру достигло 8535. 34-летний форвард вышел на чистое 10-е место в истории НБА по этому показателю.

Лидеры по результативным передачам в истории НБА

1. Джон Стоктон — 15 806

2. Джейсон Кидд — 12 091

3. Стив Нэш — 10 335

4. Марк Джексон — 10 334

5. Мэджик Джонсон — 10 141

6. Оскар Робертсон — 9887

7. Айзея Томас (1961) — 9061

8. Крис Пол — 9014

9. Гэри Пэйтон — 8966.

10. Леброн Джеймс — 8535.

«Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Калифорнийский клуб одержал 29 побед и потерпел 31 поражение.