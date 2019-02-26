Джеймс: «Лейкерс» не для тех, кто позволяет отвлекающим факторам влиять на игру

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» (105:110) отметил, что на его одноклубников не должны влиять разговоры в СМИ.

«Если на этом этапе позволяешь отвлекающим факторам влиять на свою игру, то этот клуб не для тебя. Тогда нужно просто прийти и сказать: «Послушайте, я не могу этого сделать». Серьёзно. Сейчас никого не должны отвлекать разговоры о плей-офф и всё остальное, что обсуждали люди на протяжении всего сезона. Нужно просто выходить на паркет и выполнять работу на высоком уровне. Это не должно отвлекать. Это то, чего ты хочешь. В каждом матче хочется чувствовать, будто борешься за что-то», — приводит слова Джеймса ESPN.

«Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Калифорнийский клуб одержал 29 побед и потерпел 31 поражение.