Данк Энтони Дэвиса и проход Бена Симмонса — в обзоре игры «Пеликанс» — «Сиксерс»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча состоялась в Нью-Орлеане на арене «Смути Кинг-центр» и завершилась со счётом 111:110 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Сиксерс» Тобиас Харрис, собравший коллекцию из 29 очков, 10 подборов, 3 передач и 2 блок-шотов. Разыгрывающий Бен Симмонс записал в актив 14 очков, 12 подборов, 2 результативные передачи, 1 перехват и 1 блок. Форвард «Пеликанс» Энтони Дэвис набрал 18 очков, собрал 6 подборов, отдал 2 передачи, а также совершил 3 блок-шота и 2 перехвата.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Филадельфия» (39-22) занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нью-Орлеан» (27-35) — 12-е на Западе.