Джеймс обошёл Чемберлена и вышел на пятое место по трипл-даблам в истории НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» (105:110) оформил трипл-дабл из 24 очков, 12 подборов и 11 результативных передач.

Общее количество трипл-даблов Джеймса за карьеру достигло 79. 34-летний форвард обошёл легендарного центрового Уилта Чемберлена и вышел на чистое пятое место в истории НБА по этому показателю.

Лидеры по трипл-даблам в истории НБА

1. Оскар Робертсон — 181

2. Мэджик Джонсон — 138

3. Расселл Уэстбрук — 128

4. Джейсон Кидд — 107

5. Леброн Джеймс — 79.

«Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Калифорнийский клуб одержал 29 побед и потерпел 31 поражение.