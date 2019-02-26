Джеймс обошёл Чемберлена и вышел на пятое место по трипл-даблам в истории НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» (105:110) оформил трипл-дабл из 24 очков, 12 подборов и 11 результативных передач.
Общее количество трипл-даблов Джеймса за карьеру достигло 79. 34-летний форвард обошёл легендарного центрового Уилта Чемберлена и вышел на чистое пятое место в истории НБА по этому показателю.
Лидеры по трипл-даблам в истории НБА
1. Оскар Робертсон — 181
2. Мэджик Джонсон — 138
3. Расселл Уэстбрук — 128
4. Джейсон Кидд — 107
5. Леброн Джеймс — 79.
«Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Калифорнийский клуб одержал 29 побед и потерпел 31 поражение.
Джеймс вышел на 10-е место по передачам в истории НБА