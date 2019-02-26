Олдридж о 7 поражениях в 8 матчах: мы недовольны и разочарованы

Мощный форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж поделился мнением о результатах команды в последних матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Техасский клуб завершил выездную серию из 8 игр только с одной победой.

«Парни недовольны и разочарованы. Мы хотим побеждать. Всё зависит только от нас. Никто не будет спасать нашу команду. Мы должны справиться с этим самостоятельно», — приводит слова Олдриджа ESPN.

«Сан-Антонио» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Техасцы одержали 33 победы и потерпели 29 поражений.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Спёрс» встретятся с «Детройт Пистонс». Матч пройдёт в Сан-Антонио на арене «Эйти-энд-Ти-центр» 28 февраля и начнётся в 4:30 мск.