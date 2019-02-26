Кириленко: рассчитываем на помощь Мозгова на ЧМ, он усилит сборную России

Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что центровой «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов способен усилить сборную России на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.

«Конечно, мы рассчитываем на помощь Мозгова на чемпионате мира. У него сейчас непростой период, он давно не играл, но я уверен, что к лету Тимо будет готов на все сто процентов. Тимофей большой профессионал, с огромным опытом, он всегда с большим желанием приезжает в сборную. В его лице команда получит усиление», — приводят слова Кириленко «Известия».

В нынешнем сезоне НБА Мозгов из-за травмы не провёл ни одного матча. В прошлом регулярном чемпионате его средние показатели составляли 4,2 очка, 3,2 подбора, 0,4 передачи, 0,4 блок-шота и 0,2 перехвата за 11,6 минуты за игру.