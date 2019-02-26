Джеймс — первый в истории НБА, вошедший в топ-10 по очкам и передачам за карьеру

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, вошедшим в топ-10 по количеству очков и результативных передач за карьеру.

Сейчас Джеймс занимает пятое место в истории лиги по очкам (32 162) и 10-е — по передачам (8535).

Лидеры по очкам в истории НБА

1. Карим Абдул-Джаббар — 38 387

2. Карл Мэлоун — 36 928

3. Коби Брайант — 33 643

4. Майкл Джордан — 32 292

5. Леброн Джеймс — 32 162.

Лидеры по результативным передачам в истории НБА

1. Джон Стоктон — 15 806

2. Джейсон Кидд — 12 091

3. Стив Нэш — 10 335

4. Марк Джексон — 10 334

5. Мэджик Джонсон — 10 141

6. Оскар Робертсон — 9887

7. Айзея Томас (1961) — 9061

8. Крис Пол — 9014

9. Гэри Пэйтон — 8966

10. Леброн Джеймс — 8535.