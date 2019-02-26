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Определены все страны — участницы Кубка мира 2019 года

Определены все страны — участницы Кубка мира 2019 года
Баскетбол / Сборные

Стали известны все страны, которые примут участие в чемпионате мира по баскетболу 2019 года, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

За трофей посоревнуются 32 национальные сборные. Жеребьёвка группового этапа пройдет 16 марта в Шэньчжэне. Её проведут бывшие баскетболисты Коби Брайант и Яо Мин.

В Кубке мира — 2019 примут участие:

страна-хозяйка: Китай;
Европа: Чехия, Франция, Германия, Греция, Италия, Литва, Черногория, Польша, Россия, Сербия, Испания, Турция;
Америка: Аргентина, Бразилия, Канада, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, США, Венесуэла;
Азия: Австралия, Иран, Япония, Иордания, Корея, Новая Зеландия, Филиппины;
Африка: Ангола, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Сенегал, Тунис.

Источник: Fiba.com Сообщить об ошибке
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