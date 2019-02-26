Определены все страны — участницы Кубка мира 2019 года

Стали известны все страны, которые примут участие в чемпионате мира по баскетболу 2019 года, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.



За трофей посоревнуются 32 национальные сборные. Жеребьёвка группового этапа пройдет 16 марта в Шэньчжэне. Её проведут бывшие баскетболисты Коби Брайант и Яо Мин.



В Кубке мира — 2019 примут участие:



страна-хозяйка: Китай;

Европа: Чехия, Франция, Германия, Греция, Италия, Литва, Черногория, Польша, Россия, Сербия, Испания, Турция;

Америка: Аргентина, Бразилия, Канада, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, США, Венесуэла;

Азия: Австралия, Иран, Япония, Иордания, Корея, Новая Зеландия, Филиппины;

Африка: Ангола, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Сенегал, Тунис.