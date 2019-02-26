Кириленко: у сборной России есть шанс выиграть Кубок мира, моя цель — полуфинал

Сборная России по баскетболу может победить в Кубке мира 2019 года, но шансы на это небольшие. Так считает президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.



«Мы сделаем всё возможное, чтобы наша команда выступила хорошо на Кубке мира. В Китае баскетбол популярен, и я уверен, что это будет лучший мировой кубок в истории. Всё на высочайшем уровне, очень много денег вложено в подготовку к турниру, и я рад, что мы станем участниками этого праздника.



У нас есть шанс победить на чемпионате мира. Он небольшой, обманываться не надо. Но есть множество моментов, которые могут влиять. У меня цель, чтобы команда играла в полуфинале. Есть хорошая идея сделать два-три товарищеских матча в восточной части России, учитывая, что Кубок мира пройдёт в Китае», — сказал Кириленко ТАСС.



Напомним, что Кубок мира—2019 пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России никогда не выигрывала золото чемпионата мира. Её наивысшим результатом является второе место на турнирах 1994 и 1998 годов. Сборная СССР трижды становилась чемпионом мира (1967, 1974, 1982), три раза брала серебро (1978, 1986, 1990) и два раза бронзу (1963, 1970).