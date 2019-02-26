Менеджер НБА: Леброн убил командную химию «Лейкерс»

Один из менеджеров НБА, пожелавший остаться неназванным, полагает, что кризис «Лос-Анджелес Лейкерс» во многом связан с лидером команды Леброном Джеймсом и его попытками повлиять на переход форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса в калифорнийский клуб.

«Он убил «химию» команды. Ему не стоило быть настолько публичным в вопросе Дэвиса. Даже в ходе драфта на Матч всех звёзд он смеялся и говорил, что хочет быть в одной команде с Дэвисом», — приводит слова функционера Bleacher Report.

В преддверии дедлайна обменов руководство «Лос- Анджелес Лейкерс» предприняло несколько попыток заполучить Энтони Дэвиса, предлагая «Нью-Орлеану» за игрока целый ряд молодых игроков. Но в Луизиане отвергли предлагаемые варианты.