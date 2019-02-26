«Миннесота» подписала 10-дневный контракт с К. Рейнольдсом

Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» заключило 10-дневный контракт с форвардом Кемом Рейнольдсом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Рейнольдс минувшим летом выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд. Позже ему удалось подписать контракт с «Сакраменто Кингз», но он был отчислен из состава калифорнийского клуба и подписал соглашение с фарм-клубом «Сакраменто» «Стоктон Кингз».

Весь нынешний сезон он провёл в составе этой команды в Лиге развития. Там он принял участие в 33 матчах, набирая в них 16,0 очка и 4,2 подбора в среднем за 28,0 минуты игрового времени. При этом процент реализации трёхочковых бросков Рейнольдсом достигает отметки 41,9.