Марьянович успеет восстановиться до конца регулярного чемпионата

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Бобан Марьянович в матче 26 февраля с «Нью-Орлеан Пеликанс» получил травму колена. После игры сербский баскетболист прошёл МРТ-обследование. По его результатам стало известно, что Марьянович сумеет восстановиться до завершения регулярного чемпионата НБА. При этом точные сроки возвращения баскетболиста в строй не сообщаются.

Таким образом, с учётом травмы Джоэла Эмбиида, «Филадельфия» пока осталась без двух центровых. Марьянович стал баскетболистом «Сиксерс» в преддверии дедлайна обменов, перейдя в Пенсильванию из «Лос-Анджелес Клипперс».

В нынешнем регулярном чемпионате Бобан принял участие в 43 матчах, собирая в них коллекцию из 7,1 очка и 4,6 подбора в среднем.