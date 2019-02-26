Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИБА

Сборная России по баскетболу улучшила положение в рейтинге ФИБА. Команда поднялась на одну позиции и теперь занимает десятое место, сообщает официальный сайт ФИБА.

На минувшей неделе команда Базаревича одержала победы над сборными Болгарии и Финляндии и, таким образом, сумела гарантировать себе участие в чемпионате мира.

Рейтинг ФИБА возглавляют действующие чемпионы мира и победители предыдущих Олимпийских игр сборная США, второе место занимает команда Испании, а тройку лучших замыкает Франция.

Также ФИБА сформировала первую корзину участников жеребьёвки группового турнира чемпионата мира. В неё вошли команды США, Испании, Франции, Сербии, Аргентины, Греции, Литвы и Китая. Сборная Китая вошла в первую корзину на правах страны-организатора турнира.