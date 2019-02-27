Эффектные данки Кавая и Сиакама — в обзоре матча «Торонто» — «Бостон»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Торонто на «Скоушабэнк-арене» и завершилась со счётом 118:95 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, собравший коллекцию из 25 очков, 8 подборов, 2 передач, 2 перехватов и 1 блок-шота. Лидер канадцев Кавай Леонард записал в актив 21 очко, 6 подборов, 4 результативные передачи и 1 перехват. Форвард «Селтикс» Маркус Моррис набрал 17 очков, собрал 6 подборов и отдал 1 передачу.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Торонто» (45-17) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Бостон» (37-24) — пятое.