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Уолтон: «Лейкерс» находятся на правильном пути

Уолтон: «Лейкерс» находятся на правильном пути
Баскетбол / НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон верит, что его команда сможет вернуться на победный путь в предстоящих матчах, чтобы побороться за восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Мы, конечно, усложнили ситуацию. Но такова НБА. В этой лиге не прощают ошибок. Нам нужно выходить на паркет и выигрывать матчи. С «Мемфисом» мы сыграли намного лучше, чем с «Нью-Орлеаном», но нам нужны победы. Команда должна выигрывать встречи. Несмотря на всё это, я считаю, что мы находимся на правильном пути», — сказал Уолтон в эфире телеканала Spectrum SportsNet.

В следующей игре регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на своём паркете встретятся с «Нью-Орлеан Пеликанс». Матч состоится 28 февраля и начнётся в 6:30 мск.

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