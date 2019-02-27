Сокрушительный данк Джорджа и эффектный блок-шот Миллсэпа — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое пяти лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительные данки мощного форварда «Торонто Рэпторс» Паскаля Сиакама и лидера «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа, трёхочковое попадание из-за дуги с фолом в исполнении разыгрывающего защитника «Денвер Наггетс» Айзеи Томаса, эффектный блок-шот мощного форварда «Денвера» Пола Миллсэпа и роскошный проход атакующего защитника «Нью-Йорк Никс» Аллонзо Трира.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

Самым результативным баскетболистом минувшего игрового дня стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 36 очков в домашнем матче с «Тандер» (121:112).