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Стивен Эй Смит: главная проблема «Лейкерс» — это Джеймс

Стивен Эй Смит: главная проблема «Лейкерс» — это Джеймс
Баскетбол / НБА

Журналист Стивен Эй Смит считает, что последние поражения «Лос-Анджелес Лейкерс» связаны с формой форварда команды Леброна Джеймса.

«Главная проблема «Лейкерс» — это Джеймс. Отныне я перестану называть его лучшим баскетболистом мира. Говорю это только потому, что он здоров не на сто процентов. Если Леброн будет здоров на сто процентов и в нём будет работать этот дополнительный мотор, он будет совсем другим игроком. Но возраст, износ и травма — что-то не в порядке. Он не похож на себя», — сказал Смит в эфире телеканала ESPN.

В нынешнем сезоне Джеймс набирает 26,8 очка, собирает 8,8 подбора, отдаёт 7,8 передачи, а также совершает 1,4 перехвата и 0,6 блок-шота за 35,3 минуты в среднем за игру.

«Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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Математика говорит, что шансы «Лейкерс» попасть в плей-офф — 3%. Но это же НБА.
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