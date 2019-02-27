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Забелин: моя следующая цель — закрепиться в сборной России

Забелин: моя следующая цель — закрепиться в сборной России
Баскетбол / Сборные

Капитан «Автодора» Артём Забелин рассказал о вызове в национальную команду России.

«Доволен своей игрой в этом сезоне. Уверен в собственных силах, получаю удовольствие от игры. Рад, что тренеры сборной заметили мой прогресс и вызвали на заключительные матчи квалификации. Это очень приятно. Тем более в моём возрасте — ведь можно сказать, что я уже ветеран российского баскетбола.

Что мешало дебютировать в национальной команде раньше? Предыдущие годы были не так удачны для меня. Где-то подвели травмы, где-то я сам не показывал игры уровня сборной. Но всему своё время — сейчас я нахожусь на пике формы и получил шанс дебютировать за национальную команду.

Я уже сыграл в Матче звёзд в этом году, дебютировал за национальную команду. Следующая цель — закрепиться в сборной», — приводят слова Забелина «Известия».

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