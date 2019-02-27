Пирс: зачем «Лейкерс» выходить в плей-офф? Чтобы получить 0-4 от «Голден Стэйт»?

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Пол Пирс считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не нужно стараться выйти в плей-офф в этом сезоне.

«Если «Лейкерс» не выйдут в плей-офф, они получат ценный драфт-пик, который потом можно будет использовать в обмене. Зачем вообще им выходить в плей-офф с восьмого места? Чтобы получить 0-4 от «Голден Стэйт»? Вы это хотите увидеть?» — сказал Пирс в эфире телеканала ESPN.

«Лос-Анджелес» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Калифорнийская команда одержала 29 побед и потерпела 31 поражение.

В следующем матче регулярного чемпионата «Лейкерс» на домашнем паркете сыграют с «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча состоится завтра, 28 февраля, и начнётся в 6:30 мск.