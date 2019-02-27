Уэстбрук в матче с «Денвером» случайно забросил в своё кольцо

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук во время матча с «Денвер Наггетс» случайно забросил мяч в кольцо своей команды.

Эпизод произошёл во время третьей четверти, когда Уэстбрук боролся за подбор с Николой Йокичем.

Видео момента можно посмотреть в официальном «Твиттере» «Наггетс».

Игра прошла в Денвере на арене «Пепси-центр» и завершилась со счётом 121:112 в пользу «Наггетс».



Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, собравший коллекцию из 36 очков, 10 передач, 9 подборов и 1 блок-шот. Разыгрывающий Джамал Мюррей записал в актив 20 очков, 5 результативных передач и 5 подборов.



Лидер «Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 22 очка, взял 14 подборов и отдал 9 передач. Форвард Пол Джордж завершил встречу с 25 очками, 8 подборами, 7 результативными передачами и 6 перехватами.