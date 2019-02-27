О’Нил — игрокам «Лейкерс»: проявите себя, если не хотите, чтобы вас обменяли

Член Зала славы баскетбола Шакил О’Нил высказался об атмосфере внутри команды «Лос-Анжелес Лейкерс».

«Если вы не хотите, чтобы вас обменяли, и если не хотите, чтобы о вас говорили — играйте лучше. Леброн привык играть с парнями, которые точно бросают и заставляют его выглядеть хорошо. Сейчас у него этого нет, так что есть два способа сделать это. Либо сказать парням определённые слова, которые они все чувствительно воспримут и начнут себя проявлять. Либо же после определённых слов все всё воспримут и останутся в таком состоянии до конца сезона.



Если не хочешь, чтобы тебя обменяли, ты должен проявить себя. Вот и всё», — цитирует О’Нила Clutch Points.

Ранее баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что в «Лос-Анжелесе» все привыкли проигрывать, а он не привык.