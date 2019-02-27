Корстин: в этом году Матч звёзд Единой лиги привлёк гораздо больше спонсоров

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о финансовой привлекательности прошедшего Матча звёзд лиги сезона-2018/19.

«О финансах говорить рано. Многое приходит с опытом. Если в Сочи мало кто понимал, что такое баскетбольный Матч звёзд, то на сегодня наш проект уже стал самостоятельным маркетинговым продуктом. В этом году нам удалось привлечь гораздо больше спонсоров и партнёров, к тому же вдумчиво составленная билетная программа тоже принесла свои плоды. Сейчас мы поставили свой внутренний рекорд прибыли от проданных билетов — в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Также хочу поблагодарить правительство Москвы, которое оказало содействие и помощь в организации, внеся Матч звёзд в единый календарный план мероприятий", — сказала Корстин «Российской газете».