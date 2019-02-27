Эндрю Харрисон подписал контракт с «Химками»

Американский атакующий защитник Эндрю Харрисон переходит в «Химки», сообщает официальный сайт подмосковной команды. Соглашение с 24-летним игроком заключено до конца сезона-2018/19.



Нынешний сезон Харрисон начинал в Национальной баскетбольной ассоциации, где в сумме провёл 17 матчей за три разных клуба («Мемфис Гриззлис», «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс»). В среднем за игру Харрисон набирал 3,2 очка, отдавал 1,4 передачи и совершал 1,2 подбора.



«Стараемся сделать состав «повыше», поэтому решили пригласить в команду Харрисона, который хорош на подборе и способен закрыть сразу три позиции, с первой по третью. Он усилит нашу игру», — подчеркнул главный тренер команды Римас Куртинайтис.