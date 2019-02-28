Куртинайтис: «Химки» со Шведом и без него – две разные команды

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящей игры своих подпопечных с «Миланом» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.



«Милан» – команда очень хорошая. В этом сезоне они здорово играют и очень опасны на трехочковой линии. 90% своих очков они набирают в быстрых отрывах и на ранних пик-н-роллах. Это быстрая команда, не играющая долго в «позицию», и все в «Милане» настроены на бросок, особенно Джеймс, Недович и Мицов. Они атакуют из-за дуги с высоким процентом и против них будет очень сложно. Они не так опасны «внутри», в трехсекундной зоне, как на дуге.



Мы ждем возвращения Шведа, но пока не могу сказать, как это скажется на игре команды. Он один из лучших игроков в Европе и точно лучший в России, но неизвестно, как повлияет трехмесячный перерыв на его игру. Тренируется он здорово, к тому же «Химки» со Шведом и без него – две разные команды. Ему нужно войти в игровой ритм, чего нельзя достичь на тренировках. Однако я надеюсь, что все сложится хорошо, потому что Швед – мастер, игрок с большой буквы. Мы зависим от его хорошей игры», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».