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Трёхочковый бросок Уэйда с сиреной принёс «Майами» победу над «Голден Стэйт»

Трёхочковый бросок Уэйда с сиреной принёс «Майами» победу над «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Майами Хит» на домашнем паркете вырвал победу у «Голден Стэйт Уорриорз» — 126:125. Хозяева после первой половины встречи вели с преимуществом в 15 очков, но «воины» сумели вырваться вперёд. На последней секунде основного времени точный трёхочковый бросок удался ветерану «Хит» Дуэйну Уэйду.

Видео победного броска можно посмотреть в официальном «твиттере» лиги.

На счету Уэйда 25 очков (5 из 8 из-за дуги), 27 – у Горана Драгича, 21 – у Джоша Ричардсона. Бэм Адебайо оформил дабл-дабл из 11 баллов и 10 подборов.

В составе действующих чемпионов 36 очков набрал Клэй Томпсон (7 из 15 из-за дуги), 29 – Кевин Дюрант, 24 – Стивен Карри. Демаркус Казинс участия в матче не принимал.

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2019, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
126 : 125
(32:22, 42:37, 26:33, 26:33)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Майами Хит: Горан Драгич - 27, Уэйд - 25, Ричардсон - 21, Олиник - 15, Уинслоу - 12, Адебайо - 11, Макгрудер - 8, Уэйтерс - 5, Джонс - 2, Уайтсайд, Андерсон, Хаслем, Робинсон
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 36, Дюрант - 29, Карри - 24, Белл - 10, Кук - 8, Йеребко - 6, Игуодала - 5, Грин - 5, Ливингстон - 2, Ли, Луни, Маккинни
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