Трёхочковый бросок Уэйда с сиреной принёс «Майами» победу над «Голден Стэйт»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Майами Хит» на домашнем паркете вырвал победу у «Голден Стэйт Уорриорз» — 126:125. Хозяева после первой половины встречи вели с преимуществом в 15 очков, но «воины» сумели вырваться вперёд. На последней секунде основного времени точный трёхочковый бросок удался ветерану «Хит» Дуэйну Уэйду.

Видео победного броска можно посмотреть в официальном «твиттере» лиги.

На счету Уэйда 25 очков (5 из 8 из-за дуги), 27 – у Горана Драгича, 21 – у Джоша Ричардсона. Бэм Адебайо оформил дабл-дабл из 11 баллов и 10 подборов.

В составе действующих чемпионов 36 очков набрал Клэй Томпсон (7 из 15 из-за дуги), 29 – Кевин Дюрант, 24 – Стивен Карри. Демаркус Казинс участия в матче не принимал.