«Атланта» в овертайме обыграла «Миннесоту», «Вашингтон» победил «Бруклин»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Атланта Хоукс» (21-41) на домашнем паркете в первом овертайме обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» (29-32) — 131:123.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 18 подборов. 21 балл на счету Эндрю Уиггинса, 18 – у Деррика Роуза. В составе «Атланты» 36 очков в активе Трэя Янга (также 10 результативных передач), 34 – у Джона Коллинза.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» (25-36) на выезде обыграл «Бруклин Нетс» (32-31) — 125:116.

31 балл в составе победителей на счету Брэдли Била. Дабл-даблами отметились Тревор Ариза (23 очка и 10 подборов) и Бобби Портис (10 баллов и 12 подборов). У «Нетс» 28 очков в активе Д’Анджело Расселла, 22 – у Шабазза Напьера.