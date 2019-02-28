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«Атланта» в овертайме обыграла «Миннесоту», «Вашингтон» победил «Бруклин»

«Атланта» в овертайме обыграла «Миннесоту», «Вашингтон» победил «Бруклин»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Атланта Хоукс» (21-41) на домашнем паркете в первом овертайме обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» (29-32) — 131:123.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 18 подборов. 21 балл на счету Эндрю Уиггинса, 18 – у Деррика Роуза. В составе «Атланты» 36 очков в активе Трэя Янга (также 10 результативных передач), 34 – у Джона Коллинза.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» (25-36) на выезде обыграл «Бруклин Нетс» (32-31) — 125:116.

31 балл в составе победителей на счету Брэдли Била. Дабл-даблами отметились Тревор Ариза (23 очка и 10 подборов) и Бобби Портис (10 баллов и 12 подборов). У «Нетс» 28 очков в активе Д’Анджело Расселла, 22 – у Шабазза Напьера.

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2019, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
131 : 123
ОТ (33:40, 27:28, 26:27, 32:23, 13:5)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Атланта Хоукс: Янг - 36, Коллинс - 34, Картер - 17, Бембри - 16, Дедмон - 7, Хаертер - 6, Спеллмен - 6, Принс - 5, Сайберт - 3, Лень - 1, Андерсон, Адамс, Бэйзмор
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 37, Уиггинс - 21, Роуз - 18, Окоги - 15, Гибсон - 9, Джонс - 7, Шарич - 6, Толливер - 6, Бэйлесс - 4, Тиг, Дьенг, Денг, Бэйтс-Диоп
НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2019, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
116 : 125
(28:34, 32:34, 19:33, 37:24)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бруклин Нетс: Расселл - 28, Напьер - 22, Аллен - 12, Холлис-Джефферсон - 8, Краббе - 8, Куруч - 7, Кэрролл - 7, Харрис - 6, Грэм - 6, Дадли - 5, Макколл - 4, Дэвис - 3, ЛеВерт
Вашингтон Уизардс: Бил - 31, Ариза - 23, Брайант - 18, Грин - 15, Портис - 10, Паркер - 9, Браун - 7, Саторански - 7, Джонсон - 3, Рэндл - 2, Деккер, Маинми
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