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«Портленд» нанёс «Бостону» четвёртое поражение кряду, «Чикаго» обыграл «Мемфис»

«Портленд» нанёс «Бостону» четвёртое поражение кряду, «Чикаго» обыграл «Мемфис»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» (38-23) на выезде обыграл «Бостон Селтикс» (37-25) — 97:92. На счету гостей серия из пяти побед, у хозяев – из четырёх поражений.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Дэмьен Лиллард, набравший 33 очка. Морис Харклесс оформил дабл-дабл из 17 баллов и 10 подборов. В составе «Бостона» 31 очко на счету Кайри Ирвинга. Джейлен Браун оформил дабл-дабл из 10 баллов и 10 подборов.

В параллельной встрече «Чикаго Буллз» (17-45) также на выезде обыграл «Мемфис Гриззлиз» (24-39) — 109:107. Для «быков» это четвёртая победа в пяти матчах.

30 очков в составе победителей на счету Зака Лавина. Лаури Маркканен оформил дабл-дабл из 22 баллов и 10 подборов. У «Мемфиса» 23 очка набрал Эйвери Брэдли, 21 – Майк Конли.

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2019, четверг. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
92 : 97
(24:25, 18:18, 22:31, 28:23)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Бостон Селтикс: Ирвинг - 31, Тейтум - 14, Смарт - 13, Хорфорд - 13, Браун - 10, Моррис - 8, Хэйворд - 3, Уонамэйкер, Тайс, Ябуселе, Оджелей, Уильямс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 33, Харклесс - 17, Нуркич - 16, Макколлум - 14, Кантер - 8, Лейман - 5, Амину - 4, Худ, Трент-мл., Леонард, Лябисье, Карри, Коллинс
НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2019, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
107 : 109
(20:20, 26:26, 28:29, 33:34)
Чикаго Буллз
Чикаго
Мемфис Гриззлиз: Брэдли - 23, Конли - 21, Холидэй - 13, Валанчюнас - 13, Ноа - 12, Райт - 9, Кабокло - 7, Парсонс - 5, Майлз - 2, Дорси - 2, Картер, Рэбб
Чикаго Буллз: Лавин - 30, Маркканен - 22, Портер - 20, Арчидиаконоу - 12, Харрисон - 10, Данн - 9, Лопес - 4, Селден - 2, Фелисио, Луваву-Кабарро, Блэкени, Сэмпсон
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