«Портленд» нанёс «Бостону» четвёртое поражение кряду, «Чикаго» обыграл «Мемфис»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» (38-23) на выезде обыграл «Бостон Селтикс» (37-25) — 97:92. На счету гостей серия из пяти побед, у хозяев – из четырёх поражений.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Дэмьен Лиллард, набравший 33 очка. Морис Харклесс оформил дабл-дабл из 17 баллов и 10 подборов. В составе «Бостона» 31 очко на счету Кайри Ирвинга. Джейлен Браун оформил дабл-дабл из 10 баллов и 10 подборов.

В параллельной встрече «Чикаго Буллз» (17-45) также на выезде обыграл «Мемфис Гриззлиз» (24-39) — 109:107. Для «быков» это четвёртая победа в пяти матчах.

30 очков в составе победителей на счету Зака Лавина. Лаури Маркканен оформил дабл-дабл из 22 баллов и 10 подборов. У «Мемфиса» 23 очка набрал Эйвери Брэдли, 21 – Майк Конли.