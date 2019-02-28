Роскошный аллей-уп Митчелла на Гобера — в видеообзоре матча «Юта» — «Клипперс»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум Арене» и завершилась в пользу хозяев со счётом 111:105 (26:33, 23:23, 34:27, 28:22).

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Джаз» Донован Митчелл, записавший в актив 32 очка, 4 подбора, 4 передачи и 1 блок-шот. Французский центровой Руди Гобер набрал 20 очков, собрал 13 подборов, совершил 4 блока и отдал 2 результативные передачи.

Видеообзор матча «Юта» — «Клипперс» можно посмотреть на «Чемпионате».

«Юта» (34-26) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Лос-Анджелес» (34-29) — восьмое.