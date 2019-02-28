«Енисей» объявил о переходе центрового И. Попова

Российский центровой Илья Попов продолжит карьеру в «Енисее», сообщает пресс-служба красноярского клуба.

С 2014 по 2019 год Попов выступал за «Нижний Новгород». Ранее 23-летний баскетболист защищал цвета «Спартака» из Санкт-Петербурга, а также играл на правах аренды за «Спартак-Приморье».

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Илья принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата. Центровой набирает 7,1 очка, собирает 2,2 подбора, отдаёт 0,6 передачи, а также совершает 0,5 перехвата и 0,3 блок-шота за 12,0 минуты в среднем за игру.

Илья может дебютировать за «Енисей» в выездной встрече регулярного чемпионата Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Матч состоится в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» 2 марта и начнётся в 16:00 мск.